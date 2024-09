Mentre il Nord si prepara ad affrontare una nuova intensa perturbazione, la Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. In tutte le province della Sicilia è previsto un livello d'allerta classificato come arancione (preallerta). A Palermo è prevista una temperatura massima percepita intorno ai 37 °C.