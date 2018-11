Appendino: "Accolgo le critiche" - Sul suo blog, il sindaco di Torino scrive: "Oggi in piazza Castello, al netto delle diverse sensibilità politiche, sono state sollevate delle critiche che accolgo, ma c'erano anche molte energie positive. Sono stati proposti alcuni punti per il futuro della città che sono in buona parte condivisibili, anche perché rispecchiano ciò che come amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi. Sono pronta a discuterne già dalla settimana prossima".



Centinaio: "Secondo noi la Tav si fa" - Le risponde a distanza il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, alla Fiera di Milano: "Sono convinto che la Tav sia una struttura che serve e secondo noi della Lega la Tav si fa. Io concordo con i colleghi M5s quando dicono che bisogna fare le strutture che servono ed evitare di sprecare soldi. E' lo stesso obiettivo che abbiamo anche noi come Lega che però siamo convinti che la Tav serva. Però anche loro ci dicano cosa vogliono fare".



Parlamentari torinesi del Carroccio: "Noi con i Sì Tav, ma rispettiamo gli impegni con M5s" - I Cinquestelle, spiegano gli esponenti del Carroccio, "hanno chiesto un approfondimento sulle modalità per realizzare l'opera attraverso un'analisi costi-benefici", e questo impegno i leghisti intendono rispettarlo. Ma rimangono favorevoli all'opera e chiariscono: "La nostra partecipazione alla manifestazione è innanzitutto un segno di rispetto e di attenzione verso il mondo produttivo e imprenditoriale piemontese che ha deciso di scendere in piazza e che manifesta evidentemente un disagio".



Le organizzatrici: "Manifestazione apolitica" - A promuovere la protesta sono state sette donne professioniste che hanno lanciato su Facebook il gruppo "Sì, Torino va avanti", nato dopo l'approvazione in Consiglio comunale di Torino dell'ordine del giorno che sancisce ufficialmente il no alla Tav. "Sì Tav, sì lavoro", i cartelli in piazza e le uniche bandiere sono quelle del tricolore, dell'Europa e dei cinque cerchi dell'Olimpiade.



"Siamo sette donne non manovrate da nessuno. Siamo qui con la nostra testa. Qualcuno in Comune ha detto che Torino è una città No Tav, noi come le migliaia di persone in piazza oggi vogliamo dire sì", ha detto dal palco Patrizia Ghiazza, una delle sette manager che ha organizzato la mobilitazione "Non può esserci scambio tra metropolitana e Tav, noi vogliamo tutto! Vogliamo che le nostre aziende continuino a crescere in questa città", ha aggiunto Ghiazza.



"Da oggi cambia il vento e il vento è a favore delle infrastrutture", ha detto Mino Giachino, che ha lanciato la petizione su Change.org a favore della Torino-Lione che ha superato le 60mila adesioni e che ha aperto il presidio.