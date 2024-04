Sgombero parco a Bologna, scontri attivisti con le forze dell'ordine

A Bologna diversi attivisti sono rimasti contusi dopo gli scontri con le forze dell'ordine nella periferia della città, al parco don Bosco.

Da tre mesi è stato sistemato un presidio ambientalista per difendere la zona verde e gli alberi che dovrebbero essere sacrificati, nei progetti del Comune, per rinnovare l'area. E' stato dato il via allo sgombero del presidio dopo che il Tribunale civile di Bologna ha respinto il ricorso dei comitati che chiedevano lo stop ai lavori. Sono decine gli attivisti che si sono piazzati nel parco e le forze dell'ordine sono intervenute in tenuta antisommossa.