Sfugge alla madre, bimbo travolto e ucciso da un'auto nel Maceratese

L'anziano, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, non si è accorto subito dell'impatto, e infatti ha trascinato il corpo del bambino per qualche metro. Quando finalmente si è accorto di cosa era accaduto, si è fermato ed è sceso dall'auto. Secondo alcuni testimoni era in evidente stato di shock. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Tolentino (Macerata), gli agenti della Polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare sul posto il ragazzino, mentre veniva allertata l'eliambulanza, che purtroppo non è servita: il bambino non ce l'ha fatta, è probabilmente morto sul colpo.



Il bambino, la cui famiglia è originaria di San Ginesio, viveva con la madre e la sorella in Inghilterra ed era nel piccolo centro marchigiano per trascorrere qualche giorno di vacanza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19, tra Passo Sin Ginesio e Passo Sant'Angelo, due piccole frazioni di due Comuni confinanti.