Edson Tavares, l’uomo che il 10 gennaio 2017 aggredì con l’acido la sua ex fidanzata Gessica Notaro, è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di carcere. La Corte d'Appello di Bologna ha accolto in pieno le richieste del pm: ora il 30enne originario di Capo Verde ritornerà nel carcere di Piacenza. Appena dopo la lettura della sentenza la ragazza ha commentato il risultato ottenuto a "Pomeriggio Cinque": “Siamo molto soddisfatti, voglio ringraziare la mia squadra di avvocati che ha lavorato benissimo in questi anni per poter arrivare a questo momento. La pena è giusta”.



Gessica però, che si è presentata in aula senza la caratteristica benda sull’occhio sinistro per poi rimettersela solo una volta uscita, ha anche aggiunto: “Mi sembra che l’imputato abbia troppo potere, che ci sia stato troppo garantismo nei suoi confronti”. Gli avvocati di Tavares invece confermano che il loro assistito continua a dichiararsi innocente. Confermata anche l'espulsione a fine pena.