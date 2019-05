"Se passi sotto casa mia trovi lei che gira incappucciata", lo dice a "Le Iene" Giuseppe Morgante, il ragazzo sfregiato in volto con l'acido dall'ex fidanzata. La vittima ha rilasciato questa intervista prima di essere aggredito qualche giorno fa a Legnano nel Milanese. "Ho ricevuto da lei anche 800 chiamate al giorno - racconta Morgante ai microfoni del proramma - ma da quando l'ho bloccata mi segue ovunque".



Giuseppe, 30 anni, è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace, e adesso rischia di perdere un occhio. L'ex fidanzata, la 38enne Sara Antonella Del Mastro, si è poi costituita ai carabinieri dopo l'aggressione ed è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Il 19 aprile, Giuseppe aveva sporto denuncia per stalking.