Sfreccia con auto e rischia di investire passanti a Roma, arrestato

Sfreccia con l'auto per le vie del centro storico rischiando di travolgere i passanti poi, inseguito dalla polizia locale, tenta di speronare la pattuglia e minaccia gli agenti. Per questo un cittadino marocchino 25enne è stato arrestato a Roma. È accaduto sabato notte quando una pattuglia del I Gruppo Centro ha fermato, dopo un maxi-inseguimento, l'auto che a tutta velocità aveva rischiato di travolgere alcuni passanti. Il conducente ha minacciato e insultato i vigili. È inoltre risultato positivo ai test di alcol e droga, e trovato in possesso di due coltelli, di uno spray al peperoncino e di un quantitativo di hashish per uso personale.