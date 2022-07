Sfila con i vestiti che aveva quando tentarono di violentarla: il messaggio di Martina al Miss Venice Beach

"Se vai in giro vestita in questo modo, te la cerchi"

Sa quello che mi è successo

. A pronunciare queste parole a Martina è stata proprio una sua amica, qualche giorno prima della sfilata. "È stata un'affermazione in buona fede", ha raccontano la ragazza, ma tanto è bastato per farle scattare l'idea: "Qualche giorno fa una delle mie amiche più strette, vedendomi vestita con un abito estivo lungo, attillato sul busto, al corrente della mia vicenda, mi ha detto: 'Se vai in giro vestita in questo modo, te la cerchi'. La sua affermazione era in buona fede.. Ma le sue parole hanno fatto scattare in me il desiderio di raccontare che cosa ho passato", ha raccontato la ventenne agli spettatori del concorso.

T-shirt nera, giacchetto verde mimetico over size, pantaloni neri larghi fino alla caviglia e scarpe da ginnastica.

Nessun vestito elegante, nessun colore sgargiante

di superare una volta per tutte quel pregiudizio

un abito piuttosto che un altro potrebbe attirare le attenzioni

. Dopo aver riferito la sua intenzione all'organizzatrice e presentatrice dell'evento Elisa Bagordo, Martina ha messo in pratica il suo progetto. Ma non si è limitata a sfilare, ha poi preso il microfono e ha raccontato la sua storia, con l'obiettivoche ancora troppo spesso pesa sulle spalle delle vittime di violenza: "E specialmente - ha aggiunto la ventenne - la volontà di sconfiggere questo maledetto stereotipo, il fatto che ancora adesso non poche donne non siano libere di vestirsi come vogliono perchédi qualcuno, istigare a una violenza. Quello che ha detto la mia amica, altro non è che l'ennesima affermazione di quella natura che mi sento ripetere da quando c'è stato quel brutto episodio".

Ciò a cui si riferisce Marina è successo circa tre anni fa: era

la sera del 29 luglio 2019

la ragazza è riuscita a reagire

Quella sera il mio abbigliamento era normalissimo

, quando nel quartiere di Arcella, a Padova, un uomo sui quaranta le si è avvicinato. Martina - riporta ancora Il Gazzettino - era sola, stava tornando a piedi dal compleanno di un suo amico. L'uomo ha tentato di aggredirla, ma anche grazie al corso di difesa personale a cui aveva partecipato insieme al papà,: "L'aggressore non se lo aspettava. È scappato. È arrivata l'ambulanza e la polizia, i miei genitori hanno denunciato subito, ci sono state delle indagini delle quali, almeno io, non so più nulla.», ricorda Martina.

"Voglio dire a tutte coloro che si sono trovate o si troveranno in una situazione come la mia, che devono denunciare - ripete Martina - Non bisogna stare in silenzio. Non ci si deve vergognare.

Noi siamo le vittime

".