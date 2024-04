Sezze (Latina), rissa e sparatoria nella notte: una ragazza ferita per sbaglio

Le indagini

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sull'episodio, avvenuto poco dopo la mezzanotte. Secondo quanto ricostruito finora due gruppi di stranieri, circa 10 persone in totale, tutti di nazionalità romena o albanese fra i 20 e i 40 anni, sarebbero venuti alle mani per futili motivi, in preda ai fumi dell'alcol, scatenando una rissa in zona Ferro di Cavallo. Dopo essersi allontanati, i due gruppi si sono ritrovati poco dopo nel bar Central Cafè, un locale poco distante da lì, dove uno di loro, come atto di ritorsione, ha esploso un colpo di pistola, il quale però ha colpito di rimbalzo la ragazza seduta a un tavolino con delle amiche, in mezzo alle decine di persone che affollavano il posto.