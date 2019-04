Seviziato a morte dalla babygang, gli insulti anche in chat: "Come l’avete combinato il pazzo?"

"Miliardi di persone ci sono e vieni sempre da me". Così Antonio Stano, il 66enne picchiato a morte da una babygang a Manduria (Taranto), provava a chiedere il perchè di quelle aggressioni continue. Ma nessuno gli rispondeva. Nei video girati dai suoi stessi aguzzini si vede l'uomo che viene colpito ripetute volte davanti casa. Botte, soprusi che forse lo hanno ucciso, dopo averlo vessato sembra per lungo tempo. "Che facciamo oggi? stasera sciamu tutti dallu pacciu.. andiamo tutti dal pazzo". Questo è quello che si scrivevano quei giovani in una chat chiamata "gli orfanelli". Foto, video, audio finivano tutti in quel gruppo chiuso. Un giorno Stano, che era affetto da disturbo psichico, viene picchiato con una scopa, tutti ridono in diretta nella chat e uno di loro scrive: "Come lo avete combinato il pazzo?".