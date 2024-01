Settimo Torinese, ragazzi tendono un nastro sulla strada ad altezza uomo: incidente evitato per un soffio

Per fortuna non ci sono state conseguenze perché il primo automobilista che è passato nel sottopasso ha avuto la prontezza di accorgersene e di rimuovere il nastro. Per fortuna non è stato come qualche settimana fa dove degli scellerati, poi arrestati, avevano tirato un cavo d'acciaio in via Toscano a Milano . I ragazzi sono stati ripresi e le immagini sono la vaglio dei carabinieri.

La denuncia del Comune - "Si tratta di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori - fa sapere il Comune di Settimo - l'episodio è stato documentato e le immagini sono già in possesso dei carabinieri che hanno raccolto una denuncia e stanno procedendo per individuare i responsabili, in collaborazione con il Comune, visionando le telecamere di videosorveglianza pubblica".

Le immagini che girano sui social - Per loro sfortuna però un residente riprende tutta la scena dal palazzo di fronte. Il gruppetto - composto da ragazzi probabilmente minorenni - arriva nei pressi della rotonda e in pochi secondi monta il pericolosissimo ostacolo. A distanza si sente dire: "Veloce! Veloce!» e poi "Forte!". L'idea è quella di legare la corda bella stretta. Poco dopo, un membro del gruppo annuncia: "Macchina! Macchina! Via! Via!" e i ragazzini se la danno a gambe. Un giochino rischiosissimo: la corda era legata a un cartello stradale e a un palo. Se un'auto fosse arrivata a tutta velocità, senza vedere l'ostacolo, avrebbe potuto buttare giù tutto. Senza contare gli eventuali feriti. Per fortuna, nessuno si è fatto male. L'automobilista in arrivo ha subito notato i ragazzini e la corda montata a centro strada, si è fermato e l'ha smontata. Ma il gruppetto, nel frattempo, era già fuggito.