Sesso con 14enne a Macerata, donna patteggia | Il ragazzo sedotto: “Sono stato manipolato, è un mostro”

Sedotto dalla madre 40enne di un’amica quando aveva solamente 14 anni. Si tratta della vicenda di un ragazzo di Macerata che, in esclusiva a "Pomeriggio Cinque", parla dopo il patteggiamento a due anni di reclusione ottenuto dalla donna per aver avuto rapporti sessuali col minore.

“All’epoca non capivo, ma so che ho sbagliato – dice il giovane a quattro anni dai fatti -. Ho un rimorso dentro ma io ero innocente”, racconta ancora. Il ragazzo è molto arrabbiato: “Sono stato adescato, manipolato da una persona mostruosa che ora nega tutto. Quello che ha fatto con me lo ha fatto con altri e lo rifarà se non si cura”, conclude.

Barbara d’Urso, in collegamento con la mamma della vittima, mostra anche i messaggi scambiati tra la donna, all’epoca 40enne, e un altro minore. I due stanno organizzando un festino: “In quattro a letto e mettiamo le foto su Facebook”, scrive la donna.