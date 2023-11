Incidenti stradali, Mattarella: troppi morti, sicurezza sia impegno di tutti

Le parole del Capo dello Stato

"La sicurezza stradale - sottolinea - è una priorità: rendere sicura la circolazione dei veicoli e delle persone è un compito complesso e irrinunciabile che richiede l'impegno di tutti gli attori coinvolti, autorità pubbliche, costruttori, cittadini. La drammatica emergenza dettata dall'elevato numero delle vittime della strada, che ogni giorno continua a registrarsi, non può tradursi in un atteggiamento di rassegnazione di fronte a un fenomeno che, tra l'altro, colpisce in particolare i bambini, i ragazzi con eta' inferiore a 17 anni e gli 'utenti vulnerabili della strada'. La sicurezza stradale è un bene prioritario irrinunciabile, legato al diritto alla vita, alla salute, alla libera circolazione: diritti costituzionalmente garantiti, che possono essere lesi, in un attimo, da comportamenti imprudenti o da distrazioni fatali con conseguenze drastiche e permanenti".