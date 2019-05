Sequestrate 1.600 auto in sei Paesi Ue, 40 indagati e 10 arresti

I carabinieri di Venezia hanno sequestrato, tra l'Italia e in altri nove Paesi dell'Ue, 1.600 autovetture, per un valore complessivo di 13 milioni di euro, intestate a sei prestanome di nazionalità romena. Le auto erano usate per compiere furti, rapine in tutta Europa. La banda era formata da oltre 40 persone. I militari hanno eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare.