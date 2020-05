Sensori nei braccialetti, colonnine igienizzanti, smart hat: l’intelligenza artificiale contro il coronavirus

Nel combattere il coronavirus arriva un aiuto anche dalla tecnologia. A “Quarto Grado” le ultime novità in fatto di intelligenza artificiale messe a punto per cercare di identificare i possibili portatori di covid-19. L’aeroporto di Fiumicino, per esempio, è il primo ad utilizzare gli smart hat, dei caschi speciali che misurano in tempo reale la temperatura dei passeggeri che entrano nel raggio visivo degli addetti che lo indossano. Nella spiaggia di Caorle, invece, verranno testate delle speciali colonnine dotate di ben tre funzioni diverse: un primo scanner misura la temperatura corporea e segnala se si indossa o meno la mascherina, un secondo step distribuisce del gel igienizzante per le mani e un terzo disinfetta le scarpe.