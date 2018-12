“Io posso fare tutto tramite questa foto. Noi siamo fatti di energia e io faccio diventare positiva questa situazione”. Parole di Alessandro, o meglio del Sensitivo Alessandro, sedicente mago specializzato soprattutto nei rituali d’amore come annuncia la sua stessa locandina. “Striscia la Notizia” ha mandato un gancio con una telecamera nascosta a riprendere come si svolgerebbero questi riti per fare innamorare la donna desiderata.



Peccato che la signora della foto, Anna Nicole Smith sia un ex playmate morta nel 2007. Il mago però non se ne accorge e chiede i classici 850 euro per far sì che il rituale vada a buon fine. Max Laudadio lo ha raggiunto e gli ha chiesto spiegazioni: “Ma uno coi suoi soldi ci fa quello che vuole no? Se loro mi pagano, non sono problemi miei”.