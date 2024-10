Senigallia (Ancona), 15enne armato si allontana da casa: ricerche in corso

A Senigallia (Ancona) le forze dell'ordine stanno cercando un 15enne che si è allontanato da casa armato di pistola del padre. Le ricerche, anche con l'ausilio dell'elicottero, si stanno concentrando nelle frazioni a sud della città, Marzocca e Montignano, dove sembra si stia aggirando il minorenne. Dalle prime informazioni, ancora frammentarie, si parla di un diverbio in ambito domestico ma non sono chiari i motivi all'origine dell'allontanamento, avvenuto nella notte. Mobilitati polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Docenti e personale scolastico sono stati avvisati di non fare uscire nei giardini gli alunni.