Senago (Milano), sparita 29enne incinta al settimo mese: ansia dei familiari

I carabinieri stanno sentendo in queste ore familiari e conoscenti di Giulia Tramontano per capire il contesto in cui la ragazza si è allontanata da casa. La giovane donna non avrebbe mai avuto problemi di natura psicologica neanche durante la gravidanza. L'ultimo contatto con la famiglia è stato sabato scorso e Giulia era solita sentirla ogni giorno, cosa che non è accaduta domenica. Non risulta allo stato nemmeno che avesse problemi sul lavoro o di altro genere.

Il telefono risulta spento Risulta spento il cellulare di Giulia Tramontano, la ragazza non possiede un'auto ed è quindi probabile che se ne sia andata di casa a piedi anche se i familiari non si spiegano un allontanamento volontario. Giulia avrebbe con sè il passaporto mentre altri documenti d'identità sarebbero stati trovati in casa.