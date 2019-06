Seminara (Reggio Calabria), agricoltori abbandonati da gennaio a causa di una frana

Dal 20 gennaio una frazione di S. Anna di Seminara è completamente bloccata a causa di una frana che ha interessato circa 50 ettari di terreno: dal punto di vista agricolo il paese è estremamente importante, per via degli ulivi che rappresentano l'oro verde della Calabria, ma tutti i terreni compresi nel chilometro chiuso a causa della frana sono abbandonati. "Non abbiamo potuto potare, concimare. A settembre dovremmo raccogliere le olive."



"Siamo abbandonati da quattro mesi" racconta un altro degli agricoltori intervistati da "Striscia la Notizia". "Abbiamo diverse difficoltà sia economiche sia sociali".