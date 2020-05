Sei regioni premono per riaprire, Emiliano: "Trattativa con il governo in corso"

"I presidenti di Regione conservano un potere di ordinanza nel caso in cui ci sia un aggravamento della situazione epidemiologica", a dirlo è il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che in collegamento a "Mattino Cinque" prova a chiarire la situazione sulla trattativa tra Governo e Regioni per la ripresa delle attività a partire dal 18 maggio.

"Si è creata tra il governo e le regioni una sorta di trattativa nella quale tutte le regioni hanno più o meno fatto le stesse cose", ha aggiunto Emiliano sottolineando che tutte le regioni hanno preso decisioni "più o meno omogenee. Non è vero che c’è questa confusione iperbolica come viene detto", ha concluso il governatore pugliese.