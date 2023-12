Sedicenne scomparsa a Pavia, alcuni testimoni: vista a Viareggio

Diversi testimoni, già dal giorno successivo, hanno avvistato la ragazza in Toscana, più precisamente a Viareggio, la cittadina da dove Anastasia si è trasferita in Lombardia poco meno di un mese fa. La sorella, che rilancia da giorni degli appelli sui social, è convinta che non si tratti di un rapimento e si augura che quella di Anastasia sia solo "una bravata da sedicenne".

Tgcom24

Subito dopo essere scomparsa, Anastasia è stata vista prima a Binasco, nel Milanese, a 18 chilometri da Pavia. Avvistamento ritenuto credibile dalla sorella, ma che non ha portato ai risultati sperati. Un'altra segnalazione portava invece a Genova, precisamente nella stazione di Genova Brignole, dove la ragazza sarebbe arrivata a bordo di un treno da Pavia e da dove sarebbe partita per Viareggio, che tanto amava e di cui tanto sentiva la mancanza.

La sorella ha riferito che Anastasia non ha soldi né telefono, ma una valigia piena di abiti che alimenta il sospetto che sia andata via volontariamente. Micol Ronchi non si arrende e tramite l'associazione Penelope Toscana ha rilanciato un volantino con le generalità della sorella: alta 1,72 metri, capelli biondi probabilmente con la rinascita castana, un giaccone blu, uno zaino viola e delle scarpe verdi.

"Non so se davvero non vedi i social perché non hai il telefono o se li guardi tramite qualcuno - ha scritto la sorella su Instagram - però sappi che lo spavento che mi sto prendendo è tale che l'unica cosa che vorrei fare quando ti riacchiappo è portarti a mangiare la pasta con le polpette accanto a casa mia e trascinarti dal parrucchiere a rifare il colore".

L'appello continua: "Se mi stai leggendo fai la brava e muovi quelle pinne versi di me. Che se proprio devi viverti il tuo film io ho un paio di copioni da proporti migliori di questo qua".