Sea Watch, Ue: "Sbarco è la priorità" | Salvini e Toninelli: "Ok, ma i migranti vadano poi in Olanda o Germania"

Toninelli: "Ok allo sbarco ma subito migranti in Olanda" - D'accordo con Salvini anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Sulla nave Sea Watch non c'è una bandiera italiana, ma olandese. L'Italia è il Paese che ha salvato il maggior numero di vite umane in questi anni, ma è finita l'epoca dei Renzi e dei Gentiloni. E' ovvio che noi apriremmo un nostro porto come fosse un corridoio umanitario per farli sbarcare, ma immediatamente dopo mandarli in Olanda", ha detto Toninelli a Mattino 5, richiamando ad "un'Europa solidale che si assume le proprie responsabilità".



Ue: "La priorità è lo sbarco dei migranti" - Da Bruxelles la Commissione Ue, attraverso una sua portavoce, ribadisce che "la priorità è la sicurezza delle persone a bordo e per tutti noi dovrebbe essere facilitare questo sbarco il prima possibile". "Stiamo avendo un ruolo di coordinatore attivo, come ci è stato chiesto, e come fatto in altri casi simili in passato, per facilitare lo sbarco delle persone sulla Sea Watch 3, e stiamo prendendo contatti con vari Paesi".



Esposto del Pd alla Procura di Siracusa contro il governo - Intanto il presidente del Pd Matteo Orfini e il parlamentare Fausto Raciti hanno presentato un esposto alla Procura di Siracusa contro il governo per il caso Sea Watch. Accompagnati dall'avvocato Giuseppe Calvo, hanno depositato la denuncia a firma di numerosi esponenti Pd al sostituto procuratore Andrea Palmieri. "Riteniamo siano state commesse - ha detto Orfini - violazioni di legge come sul caso Diciotti. I migranti sono trattenuti in modo illegittimo sulla Sea Watch ma a nostro avviso ci sono altri punti di arbitrarietà e illegittimità".



Salvini: "Io lavoro, il Pd passa il tempo a denunciarmi" - Non si è fatta attendere la replica di Salvini. "I parlamentari del Pd passano il loro tempo a incontrare immigrati e denunciarmi. Io preferisco lavorare", ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno.



Giulia Grillo: "Situazione sanitaria a bordo è sotto controllo" - Intanto il ministro della Salute, Giulia Grillo, rassicura sulla situazione sanitaria a bordo. "E' assolutamente sotto controllo e comunque il nostro Paese ha fornito e fornirà sempre l'assistenza sanitaria - ha spiegato -. Detto ciò riteniamo che non possiamo essere solo noi che ogni volta dobbiamo farci carico di un lavoro enorme: quando noi mandiamo in nostri medici, è il Paese Italia che paga mentre gli altri stanno a guardare affacciati alla finestra e non mi sembra il caso".