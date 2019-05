Sea Watch, Salvini: "Sono scafisti, i nostri porti restano chiusi"

Il vicepremier Matteo Salvini torna ad attaccare l'Ong Sea Watch, la cui nave ha soccorso una sessantina di migranti nel Mediterraneo. "Erano prima in acque libiche e poi maltesi, ma mettendo a rischio la vita degli immigrati a bordo vogliono a tutti i costi arrivare in Italia. Questi non sono soccorritori, ma scafisti e come tali verranno trattati. Per loro i porti italiani sono e restano chiusi", afferma il ministro dell'Interno.