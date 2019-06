Sea Watch, Salvini: "Non entrano, possono stare lì fino a Natale"

La Sea Watch 3 "in Italia non ci arriva, possono stare lì fino a Natale". Anche dopo l'appello dei migranti a bordo, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, non arretra dalle sue posizioni, e spiega che "in 13 giorni se avessero avuto veramente a cuore la salute dei migranti sarebbero andati e tornati dall'Olanda", Paese di cui la nave batte bandiera. E ribadisce che "l'Italia non si fa dettare la linea da una Ong che non rispetta le regole".