Sea Watch, Ong: responsabilità comandante è di salvare i naufraghi

"La Corte ritiene che le condizioni a bordo non costituiscano un danno imminente e irreparabile all'incolumità dei naufraghi e chiede però all'Italia di prestare il necessario supporto alla nave. Resta la responsabilità del comandante di portare in salvo i naufraghi". Lo scrive in un tweet la ong tedesca dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato dalla comandante della nave che chiedeva lo sbarco in Italia.