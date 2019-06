Sea Watch, Ong all'Ue: "Basta aspettare, disperazione a bordo"

"Abbiamo aspettato una notte, non possiamo più aspettare. La disperazione delle persone non è qualcosa con cui giocare". Lo scrive la Ong tedesca Sea Watch in un tweet rivolto a Bruxelles. "Buongiorno Ue - si legge -. Ieri, a causa di un'emergenza, siamo entrati nelle acque italiane. La guardia costiera e la guardia di finanza sono stati a bordo". La nave con 42 migranti a bordo è ferma appena fuori dal porto di Lampedusa col divieto di sbarcare.