Sea Watch, inchiesta per favoreggiamento immigrazione clandestina

E' stata aperta un'inchiesta anche sul caso "Sea Watch". Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, a Lampedusa per l'interrogatorio sul caso della nave "Mare Jonio", si sta recando in banchina dove arriveranno i 18 migranti autorizzati dal Viminale a sbarcare. Il fascicolo, aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è attualmente a carico di ignoti.