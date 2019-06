Sea Watch a Lampedusa, la capitana della nave andrà ai domiciliari

Finirà agli arresti domiciliari Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 arrestata per essere entrata nel porto di Lampedusa senza autorizzazioni speronando una motovedetta della Gdf nel tentativo di arrivare in banchina. Lo ha deciso la Procura di Agrigento, secondo cui la comandante si è resa protagonista di una "violenza inammissibile". Intanto il ministro Salvini annuncia che i migranti sbarcati dalla nave saranno distribuiti in cinque Paesi.