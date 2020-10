Scuole chiuse in Campania, Liguori: "De Luca ha scelto una linea cinese"

"De Luca ha scelto una linea cinese". A poche ore dall'ordinanza di chiudere le scuole da parte del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori commenta la decisione del governatore nel corso di "Stasera Italia": "Non contesto che siano gli enti locali a dover decidere - spiega - però chiederei a De Luca di farci sapere quali sono le informazioni specifiche del suo territorio. Lui ha fatto una bella circolare in cui vieta agli ospedali di fornire i dati come fosse Xi Jinping. Secondo lui sono le scuole la causa degli aumenti, ma per le altre regioni sono i trasporti".