Scuolabus irregolari a Napoli, bambini stipati anche nel bagagliaio

Tornano i trasporti scolastici irregolari. Già qualche anno fa “Striscia la Notizia” mostrava come i sedili degli scuolabus fossero stati sostituiti da panche in ferro per aumentare la capienza da 8 a 20 bambini. Oggi la grande novità, negli scuolabus napoletani, sembra essere il cosiddetto ‘scanno’, una seduta di legno mobile che serve per far accomodare i bambini, a volte anche nel bagagliaio.



Luca Abete è andato in piazza Carlo III a testimoniare che un furgoncino si è riempito di oltre venti bambini, triplicando la capienza massima. L’inviato di “Striscia la Notizia” prova ad avvicinarsi alla fermata dello scuolabus ma in pochi hanno voglia di parlare, se non proprio i bambini, che con la voce dell’innocenza ammettono: “Sì, sì, siamo tutti dello stesso pullmino”.