Scuolabus abusivi a Scampia: bimbi senza cintura su mezzi non assicurati

Scuolabus abusivi a Napoli. L’inviato di "Striscia la Notizia" Luca Abete documenta le condizioni in cui molti bambini del quartiere degradato del capoluogo campano vanno a scuola: su un furgone non autorizzato, non assicurato e senza cinture di sicurezza, il tutto per 40 euro a bambino.

Una complice del tg satirico chiede all’accompagnatrice che scarica i piccoli alunni davanti alla scuola come mai il furgoncino non sia giallo: “Ce lo avevamo, ma si è incendiato”, dice candidamente la donna. “Faccio questo lavoro da 20 anni, non da due, mi assumo tutti i rischi”, replica invece un conducente del mezzo all’inviato di Striscia che sottolinea la gravità della situazione e la sua preoccupazione per l’incolumità dei piccoli.