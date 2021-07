ansa

Presidi in pressing sul governo sull'obbligo vaccinale per gli insegnanti e una campagna importante di raccomandazione al vaccino per gli studenti. Alle 15 l'associazione nazionale, insieme ai sindacati del comparto scuola, incontrerà il ministro Patrizio Bianchi per presentare le richieste per la riapertura a settembre. Se passasse l'obbligo vaccinale per i docenti, il Miur dovrà chiarire come coprire le eventuali cattedre scoperte dai prof "no vax".