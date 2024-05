Scuola, Valditara: "Si insegna troppa roba, a che serve studiare i dinosauri?"

Il sistema scolastico italiano prevede l'insegnamento di "troppa roba.

In terza elementare si va a narrare e a spiegare tutte le specie di dinosauri. Addirittura c'era un animale vissuto 40 milioni di anni fa e questi bambini devono studiare e imparare questo animale vissuto in Messico ed estinto da milioni di anni. Tutto questo, ma a che serve?". Ne è convinto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. "E' tutto inutile se poi non conosciamo le esperienze più importanti del nostro passato, che ci hanno dato i grandi valori dell'Occidente", ha sottolineato il responsabile dell'Istruzione, spesso sotto attacco per le sue idee.