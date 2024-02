Scuola, Valditara: "Chi occupa e danneggia dovrebbe essere bocciato"

Le parole del ministro

"Se non si dà un segnale forte da un punto di vista disciplinare vuol dire che la scuola non risponde in modo serio. Chi fa questi atti di devastazione non ha, a mio avviso, capito il messaggio educativo della scuola" ha aggiunto Valditara, sottolineando che, comunque, "sarà l'autonomia delle singole scuole a decidere". "Presenteremo nel testo sul voto di condotta una norma concordata con il ministero della Giustizia per cui si prevede che si possa agire in giudizio per danno d'immagine" che "è già previsto per aggressioni al personale della scuola ma forse si potrebbe estendere anche alle situazioni di questo tipo", come le occupazioni, ha spiegato il ministro.