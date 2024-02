Scuola, Valditara: "Alle elementari rimangono i giudizi ma saranno chiari"

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, torna sulla questione giudizi.

"L'emendamento governativo sulla riforma della valutazione alla scuola primaria non elimina la descrizione analitica dei livelli di apprendimento raggiunti in ogni disciplina dall'alunno, che è fra l'altro fondamentale per il portfolio e la futura attività dei docenti tutor. Elimina piuttosto - spiega Valditare - giudizi sintetici, astrusi e incomprensibili quali 'avanzato' o 'in via di prima acquisizione', sostituendoli con giudizi chiari e comprensibili, come ottimo o insufficiente".