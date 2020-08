Scuola, Toti: "No all'uso della mascherina durante le lezioni"

"Noi diciamo no all'uso della mascherina durante la lezione. Il governo dovrà esprimersi in via definitiva e non l'ha ancora fatto". E' quanto afferma il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, aggiungendo: "Mancano venti giorni all'inizio della scuola e ancora si naviga nel buio dell'inconcludenza di questo esecutivo, che ha avuto mesi per decidere per poi ritrovarsi all'ultimo senza soluzioni".