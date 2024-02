Scuola, fino a 10mila euro di multa agli studenti che aggrediscono i professori

Riparazione pecuniaria per l'istituzione offesa

Il testo prevede che in caso di condanna per reati contro il personale scolastico nell'ambito o causa delle loro funzioni "è sempre ordinato" oltre al pagamento dei danni quello "di una somma da euro 500 a euro 10mila", appunto, come "riparazione pecuniaria" per "l'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa".