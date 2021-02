Scuola, ripartono 7 Regioni: torna sui banchi 1 mln di studenti

Ansa

Scuole aperte da oggi in tutte le Regioni tranne che in Sicilia. Dopo mesi potranno tornare in presenza gli studenti delle seconde-terze medie e delle superiori di Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Veneto, Sardegna, Calabria, Campania e Puglia, anche se con una percentuale del 50% e al Sud (Puglia, Campania, Calabria) con la possibilità per le famiglie di scegliere se mandare i figli in classe o farli ancora collegare al Pc.