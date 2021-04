Scuola, Regioni: bene decisione governo, 100% presenza impraticabile

Ansa

Le Regioni hanno espresso il loro "apprezzamento al governo per aver recepito le preoccupazioni dei territori sul ritorno in classe degli studenti delle superiori al 100%, una soluzione che era tecnicamente impraticabile". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga nell'incontro con l'esecutivo. Fedriga ha sottolineato "l'enorme lavoro" svolto dai territori per creare le condizioni per far tornare in classe gli studenti.