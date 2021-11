Scuola, presidi: "Scaglionamento? Più di così non si può fare"

ansa

Considerando la struttura degli edifici, "non si poteva fare di più dal punto di vista degli scaglionamenti in entrata e in uscita". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, rispondendo al microbiologo Guido Rasi, consulente del Commissario Francesco Paolo Figliuolo. "Per evitare assembramenti è necessario avere tanti accessi, ma la maggior parte delle scuole ne ha uno, al massimo due", ha aggiunto.