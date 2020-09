Scuola, presidente Cei: "Abbiamo messo a disposizione i nostri spazi"

"La Chiesa ha dato piena disponibilità alle istituzioni per concedere eventuali spazi per la scuola". Lo ha annunciato il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, parlando della riapertura delle classi in presenza dopo i mesi di lockdown. "Siamo disponibili - ha aggiunto - a dare tutto ciò che abbiamo per la formazione e l'educazione dei nostri giovani. E questo perché riteniamo fondamentale la formazione per la persona umana".