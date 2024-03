Scuola di Pioltello, l'arcivescovo di Milano Delpini: "Provvedimento legittimo, io dalla parte del preside"

"Rispettare i musulmani un modo per capire l'altro"

L’arcivescovo aggiunge che "una delle cose più importanti della vita è la religione. Non so come sia il regolamento delle scuole, si sospende anche a carnevale". E al "Giorno" chiarisce: "Sono sorpreso dal cancan sollevato da una vicenda che credo non solo assolutamente normale, ma addirittura auspicabile. Rispettare la festa dei musulmani è un modo per capire l'altro. Le scuole tengono in considerazione le settimane bianche, figuriamoci un appuntamento come questo. E' un ottimo esempio davanti a una realtà complessa, se usciamo dalla logica di conquista e ci mettiamo in quella dell'incontro".