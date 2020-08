Scuola, ministero Istruzione: "Recupero apprendimenti ci sarà" 

"Il recupero degli apprendimenti ci sarà e comincerà dai primi di settembre". Lo fa sapere il ministero dell'Istruzione in una nota, aggiungendo che "in alcuni casi sarà in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell'autonoma scelta delle singole scuole". Il recupero degli apprendimenti, si precisa, "proseguirà anche durante i prossimi mesi, così come previsto dalle norme che regolano il nuovo anno scolastico".