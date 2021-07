Scuola, i presidi: "Dad inevitabile senza distanziamento"

Ansa

Arriva una nuova presa di posizione sulla Dad da parte dell'Associazione nazionale presidi. "La didattica a distanza, per quanto demonizzata e impopolare, sarà inevitabile se non sarà possibile assicurare il distanziamento per le note carenze di spazi e di personale, oltre che per quelle del trasporto pubblico locale", afferma il presidente nazionale dell'Anp, Antonello Giannelli.