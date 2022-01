Scuola, Emiliano: "Le Regioni hanno chiesto invano il rinvio dell'apertura"

Ansa

Le Regioni hanno richiesto "invano un posticipo della riapertura delle scuole per completare le vaccinazioni degli studenti, in particolare quelle dei più piccoli. Il governo, però, è stato irremovibile". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, secondo cui l'esecutivo, "nonostante i rischi legati all'ancora basso livello vaccinale della fascia 5-11 anni, ha deciso di riprendere le lezioni in presenza dal 10 gennaio".