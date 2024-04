Come cambia la scuola con il ddl Valditara: con il 5 in condotta scatta la bocciatura

Con il 5 in condotta scatta la bocciatura

Il voto in condotta peserà di più e potrà anche determinare la bocciatura. Alle scuole medie tornerà ad essere espresso in decimi e non più in giudizi e, cosa che non accadeva più dal 2017, farà media. Con il 5 in condotta dunque, che potrà essere assegnato anche di fronte a mancanze disciplinari gravi e reiterate, scatterà automaticamente la bocciatura. Un voto in condotta inferiore al 6 in una valutazione periodica (cioè in un quadrimestre) costituirà per lo studente l'obbligo a partecipare ad attività di cittadinanza attiva e solidale.