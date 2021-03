Scuola, Bonaccini: "Le Regioni non possono allargare le maglie"

"E' giusto che il governo, a fronte di una curva pandemica che sta timidamente scendendo, preveda dopo Pasqua che fino alla prima media si possa tornare a scuola. Come faceva il governo Conte quando, nelle zone rosse, si chiudeva solo dalla seconda media in su". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sottolineando che "le Regioni non possono allargare le maglie, ma restringerle. Io mi atterrò a quanto deciso dal governo".