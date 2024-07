Scuola, arriva il docente di italiano per gli alunni stranieri

Viale Trastevere chiarisce inoltre la definizione di "studente straniero" che non indica il ragazzo di origine non italiana in generale ma l'alunno che si iscrive per la prima volta al sistema di istruzione nazionale e che dimostra di non conoscere la lingua italiana. Di non averne le competenze di base per studiare in classe. Per partire con l'accertamento delle competenze, le singole scuole che lo riterranno opportuno, potranno stipulare accordi con i Cpia, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Si tratta di un percorso necessario proprio per procedere poi alla stesura del piano di studi dedicato al ragazzo straniero. Le scuole dovranno infatti predisporre i Piani didattici personalizzati ai singoli studenti proprio per garantire loro l'inserimento scolastico.