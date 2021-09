Scuola al via in Alto Adige, Bianchi: "Che sia un nuovo inizio"

Ansa

Si torna in classe in Alto Adige, prima del via in tutte le altre regioni il 13 settembre, e il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi coglie l'occasione per augurare una buona ripartenza a tutti. "La scuola è ritrovarsi, è un nuovo incontro, sia un nuovo inizio per i ragazzi, i docenti, il personale e tutte le famiglie". "Abbiamo lavorato per garantire un avvio tranquillo - ha scritto in un tweet -, con misure di sicurezza e il personale in ordine".