Scontro nella notte tra auto su A14 nel Cesenate, due morti

Incidente mortale nella notte sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna. Nello scontro tra due auto hanno perso la vita due persone mentre altre tre sono rimaste ferite: una in maniera lieve mentre due sono state condotte all'Ospedale di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità.